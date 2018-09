Jérôme Vicente, directeur de la recherche à l’Université fédérale de Toulouse (UFTMIP), est l’invité du Codev de Toulouse Métropole à l’occasion d’une rencontre sur le thème : « Géographie de l’innovation et concurrence territoriale : quels leviers d’action publique ? », le 26 septembre à 18 heures.

Spécialiste des thématiques liées à l’innovation, la croissance, la compétitivité, les nouvelles technologies et les politiques scientifiques, le chercheur mettra en avant l’idée que l’innovation est un moteur d’amélioration du bien-être des sociétés, même si des situations paradoxales se font jour : en effet, comment expliquer que la Silicon Valley, le haut lieu de l’innovation, possède le taux le plus élevé de « sans-abris » des États-Unis ? Pourquoi les rentes de la propriété immatérielle se concentrent désormais dans un nombre de plus en plus réduit de mains et de lieux ? Est-il efficace

de réunir les ressources publiques sur les lieux et les acteurs plus centraux (métropoles,

grands groupes industriels, etc.) ? Autant de questions qui seront abordées lors de cette rencontre avec notamment des éclairages sur le développement régional.

Le mercredi 26 septembre à 18h à la Médiathèque José Cabanis. Entrée libre. Informations : http://codev-toulouse.org/