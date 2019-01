Dans le cadre du cycles de conférences Les 6 à 8 de l’économie et de la finance, la Banque de France, la CCI de Toulouse et le Club financier de Toulouse organisent une rencontre sur le thème : « Les entreprises en Occitanie : bilan et perspectives dans l’environnement national et international ».

Stéphane Latouche, nouveau directeur régional de la Banque de France, apportera son éclairage sur le contexte économique de la région Occitanie, les différents enjeux auxquels sont soumis les entreprises régionales au niveau national et international, à l’occasion de cette conférence qui se déroulera le mardi 13 février dans les locaux de la CCI de Toulouse.

Le mercredi 13 février 2019 à 18 heures, Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, salle Gaston Doumergue, 2 rue d’Alsace Lorraine à Toulouse.