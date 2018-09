Le CIRT (Club des industriels de la région toulousaine) et l’agence de communication Impact Evolution organisent une conférence le 10 octobre 2018 à Balma. La thématique retenue est : « Le RGPD dans tous ses états ». L’intervenant de cette conférence est Pierre Elemento, fondateur du cabinet de consulting Rgpd Master et co-dirigeant de la SSII parisienne Euralice.

Expert du RGPD, Pierre Elemento est intervenu à ce titre auprès d’une cinquantaine d’entreprises, de la TPE aux grands groupes du Cac 40. Le sujet sera abordé de façon pragmatique et ludique, des animations BtoB rythmeront la soirée et des entreprises toulousaines mettront en avant leur propre expérience dans le domaine.



Le 10 octobre 2018 à 18h à la salle des fêtes et de spectacles de Balma. Tarif : 25 euros, gratuit pour les adhérents du CIRT.