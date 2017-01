Dans le cadre de son cycle de conférences « d’Air et espace », l’académie de l’air et de l’espace organise mardi 31 janvier 2017 à 18h au Grand auditorium de la médiathèque José Cabanis à Toulouse une conférence sur les « Potentiel et bénéfices des applications spatiales au service des territoires ». L’intervention sera assurée par Bernard Plano, maire de Lannemezan et par ailleurs président de l’Institut Inspace.

Le mardi 31 janvier à 18h à la médiathèque José Cabanis.

Plus d’information sur www.academie-air-espace.com

Entrée libre et gratuite