L’école supérieure TBS annonce le lancement de son cycle de conférences « Aerospace Business Insight » en association avec l’Onera, centre français de recherche aéronautique et spatiale. La première conférence intitulée « Drôle de Drones ! Quels sont les défis à relever pour parvenir à une utilisation sûre des drones ? », se tiendra le Jeudi 24 octobre.

Henry De Plinval, directeur du programme drones de l’Onera, prendra la parole. Il est diplômé de l’École polytechnique, titulaire d’un Master of Science in Aeronautics & Astronautics du MIT, et d’une thèse de doctorat de l’Isae-Supaéro sur la commande référencée vision pour drones à décollages et atterrissages verticaux.

Le jeudi 24 octobre 2019 à 18h30 au campus TBS Lascrosses, amphi Bosco. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs.