Le vendredi 15 mars 2019, Toulouse Business School organise de 8h à 10h la Matinale de la Recherche de TBS, en partenariat avec TBS Alumni sur le thème : « Politiques climatiques : contraintes ou opportunités pour les entreprises ? ».

Alors qu’une majorité de dirigeants dans le monde considère que le changement climatique est une réalité, les organisations sont directement concernées par leurs émissions de gaz à effet de serre ou par les dangers que leur exposition aux risques climatiques leur fait courir.

Dans les années à venir, les organisations, comme les individus, vont faire face à de nouveaux enjeux, de nouvelles contraintes liées aux questions climatiques : nouvelles réglementations, nouveaux risques, nouvelles attentes des consommateurs, des employés et des investisseurs… Ce nouveau paradigme est-il une menace ? Est-il porteur de nouvelles opportunités de développement ?

Autant de questions auxquelles, les intervenants devront répondre : Gilles Lafforgue, professeur à Toulouse Business School, membre de la Commission nationale sur la valeur tutélaire du carbone (France Stratégie), Luc Rougé, professeur à Toulouse Business School, (ses travaux de recherche sur l’analyse économique des questions climatiques ont fait l’objet de publications dans les meilleures revues académiques internationales d’économie de l’environnement), et Mauricio Bermudez Neubauer, principal director à Accenture Strategy (vingt ans d’expérience en tant qu’expert et consultant en énergies renouvelables et changement climatique).

Conférence gratuite (nombre de places limité), le vendredi 15 mars de 8h à 10h, à TBS, bâtiment Bosco à Toulouse . Inscription obligatoire avant le 13 mars 2019.