Efficaces pour gagner en visibilité, les relations presse sont un outil indispensable quand les entreprises souhaitent élargir leur audience en s’implantant sur des marchés étrangers. Lancement d’un nouveau produit, ouverture à une nouvelle cible, campagne de fidélisation, communiquer à l’international ne s’improvise pas.

Baptiste Juttet, responsable développement et stratégie commerciale Emea de Business Wire délivrera ses conseils, méthodes et exemples le 13 février lors d’une conférence au Club des exportateurs de France à Toulouse. Business Wire est une société de diffusion de communiqués de presse, elle emploie 500 personnes et accompagne plus de 18 000 clients à travers le monde.

Le mardi 13 février de 18h30 à 20h30 à L’Etincelle 36, Rue Alsace Lorraine à Toulouse. Gratuit pour les adhérents ; 25 euros pour les non-adhérents. Inscriptions sur le site des organisateurs.