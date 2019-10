Le Congrès national sur la santé au travail aura lieu à l’Hôtel Dieu de Toulouse, du 9 au 11 octobre. Cet événement réunira plusieurs acteurs spécialisés : la direction générale du travail, la médecine du travail, des spécialistes de l’INRS (santé et sécurité au travail), mais également des spécialistes en robotique et des experts de la prévention et des pratiques avancées.

Des médecins spécialisés, professeurs d’universités, centres de formation et infirmiers sont également attendus. Le congrès est organisé par le GIT de France (Groupement des infirmiers de santé au travail).

Les 9 et 11 octobre à l’Hôtel Dieu de Toulouse. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs.