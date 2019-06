Conjoncture. En Occitanie, une croissance en demi-teinte selon les secteurs

Selon le bilan économique 2018 de l’Insee, une majorité des secteurs économiques de l’Occitanie subissent une baisse de croissance. L’agriculture, le BTP et le tourisme sont les plus touchés. Le secteur des transports n’échappe pas non plus à cette tendance et connaît une forte baisse du trafic ferroviaire (-12,4%) suite aux nombreuses grèves SNCF.

Le secteur de l’emploi est également en difficulté dans la région. « L’Occitanie est la deuxième région de France avec le taux de chômage le plus élevé, après les Hauts-de-France », déclare Jocelyne Blaser, directrice de la cellule économique BTP Occitanie au sein de la Dreal, à l’occasion de la présentation de ce baromètre. Effectivement la région possède un taux de chômage de 10,8%, supérieur à la moyenne française qui est à 8,8%. Mais celui-ci s’explique par l’augmentation de la demande d’emploi chez les plus de 50 ans, et du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée. De plus, l’Occitanie est la région qui attire le plus de personnes en France. Un dynamisme à double tranchant puisque les travailleurs se déplacent souvent accompagnés de leur famille (conjoint, enfants, etc.), générant à leur tour de nouveaux besoins d’emploi.

Des créations d’entreprise dynamiques, mais…

L’industrie aéronautique et aérospatial maintient toutefois une activité dynamique avec un nouveau record de 800 appareils livrés par Airbus l’an dernier. 2018 a également été une année favorable en matière de production de satellites avec un secteur qui garde une bonne tenue, loin de l’activité cyclique de la précédente décennie.

En pleine hausse également partout en France, la création d’entreprise est aussi très marquée en Occitanie. La région a fait naître 63.000 entreprises en 2018. Une évolution qui touche tous les domaines d’activité, même si cette progression est surtout tirée par les micro-entrepreneurs (+17%) et les entreprises individuelles (+27%). Le nombre de créations de sociétés traditionnelles n’évolue pas. Une tendance qui devrait se poursuivre pour 2019.

