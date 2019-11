Contrat-cadre pour la préservation du canal du Midi

Vendredi 8 novembre 2019 a été signé un contrat-cadre pour la préservation et le développement du canal du Midi pour la période 2019-2021. Les signataires sont les représentants de l’Entente pour le canal du Midi, à savoir les représentants de l’Etat, des collectivités locales et de VNF : Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, Dominique Salomon, vice-présidente de la Région Occitanie, Thierry Guimbaud, directeur général de Voies Navigables de France, et les représentants des présidents des départements de l’Aude, de la Haute-Garonne, de l’Hérault et du Tarn.

Ce contrat-cadre rappelle notamment les priorités d’actions, autour de six axes : « préserver le patrimoine constitutif du canal du Midi, promouvoir, faire vivre et transmettre la valeur universelle exceptionnelle du canal du Midi, développer le potentiel touristique du canal et de ses territoires en valorisant ses attributs culturels et patrimoniaux, faire du canal du Midi un levier du développement économique des territoires, agir pour l’attractivité et la vitalité des »territoires du canal« , et enfin faire du canal du Midi un laboratoire d’innovation. »