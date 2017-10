Convention entre l’IRT Saint Exupéry et Toulouse Tech Transfer

L’IRT Saint Exupéry, opérateur de recherche technologique dans les domaines de l’aéronautique et du spatial et Toulouse Tech Transfer (TTT), spécialisé dans le transfert de technologies de la recherche publique vers les entreprises, ont signé il y a quelques jours une convention de partenariat pour la valorisation des résultats de recherche technologique émanant de l’IRT Saint Exupéry.

« Ce partenariat permet de mobiliser au mieux les forces de chacun et de mettre en place les process les plus efficaces. Dans le cadre de cette convention, nous visons un rythme de cinq projets par an », explique Pierre Dufresne, président de Toulouse Tech Transfer. De son côté, Gilbert Casamatta, président de l’IRT Saint Exupéry a souligné comment « cette convention vient couronner plusieurs années de coopération entre Toulouse Tech Transfer et l’IRT Saint Exupéry (…). La signature de cette convention traduit aujourd’hui une avancée significative pour l’IRT Saint Exupéry car nous allons pouvoir exploiter nos résultats de Recherche Technologique et nos briques technologiques dans d’autres secteurs que l’aéronautique et le spatial. »