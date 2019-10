Organisée par le pôle de compétitivité Aerospace Valley et Epitech, la deuxième édition du Copernicus Hackathon & Climathon se déroulera en simultané à Bordeaux, Montpellier et Toulouse les 25 et 26 octobre prochain. L’objectif : « réunir pendant 24 heures des équipes de deux à cinq personnes constituées d’étudiants, de professionnels, de spécialistes du climat et des données spatiales, pour faire émerger des idées innovantes avec un fort potentiel de croissance afin de répondre aux enjeux climatiques, en utilisant les données spatiales ».

A l’issue de l’événement, les équipes désirant continuer l’aventure pourront être accompagnées par des professionnels de l’entrepreneuriat dans la création de leur start-up. Différents prix seront décernés : Prix Climat (participation à la finale nationale du Climathon à Paris en novembre 2019) ; Prix Business (soutien au développement du projet par les partenaires business locaux) ; Prix Nouvelle-Aquitaine (soutien d’une équipe dans le cadre de sa feuille de route Neo Terra) ; Prix Copernicus (une place au Copernicus Accelerator pour développer le projet) ; Prix Airbus (une image satellite offerte au lauréat) et enfin, Prix Cnes (accompagnement par le Lab’ OT et les experts climat du Cnes).

Le Copernicus Hackathon & Climathon se déroulera le 25 et 26 octobre dans les locaux d’Epitech : à Bordeaux : 85 rue du Jardin Public, à Montpellier, 3 place Paul Bec et à Toulouse, 40 boulevard de la Marquette.

Pour candidater ou en savoir plus, rendez-vous sur le site des organisateurs