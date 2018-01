« Côté ski, Andorre joue dans la cour des grands »

Francesc Camp Torres, la principauté d’Andorre est une proche voisine d’Occitanie. Mais elle reste une place particulière en ce qui concerne l’investissement économique…

En effet, nous avons opéré des changements depuis 2012. Avant cette date, un investisseur étranger qui souhaitait s’installer en principauté était limité et ne pouvait être majoritaire dans son entreprise. Désormais, il peut détenir 100% d’une société qu’il installe sur notre territoire. Dans le même temps, nous avons entamé une réforme fiscale importante, avec un impôt sur les sociétés plafonné à 10% du revenu. Enfin, nous avons débuté en 2012 et jusqu’en 2015 une réforme de la loi sur les investissements étrangers et nous avons durci notre dispositif législatif pour une meilleure transparence fiscal.

Quels sont les premiers retours que vous avez ?

Nous avons mis l’effort sur certains secteurs d’activité jugés stratégiques pour Andorre : les technologies, les activités sportives et le tourisme de santé. Avec de bons retours. En cinq ans, nous avons atteint les 250 millions d’euros de capitaux investis dans ces secteurs, ce qui représente près de 4% du PIB Andorran.

Qui investit en Andorre ?

Les Andorrans sont les premiers, mais nous comptons de plus en plus de Français. Viennent ensuite les Anglais, les Russes et les Allemands.

Quel est l’élément déclencheur ?

Ce sont les services et le commerce. Et c’est normal : celui qui veut investir en Andorre doit y trouver, en plus de l’avantage fiscal, une certaine qualité de vie.

Quels sont vos retours concernant le commerce et le tourisme ?

Nous comptons 8 millions de visiteurs consommateurs qui viennent chaque année dans la principauté, dont près d’un tiers sont des Français. Sur la partie touristique, nous restons très bien positionnés en hiver. Nous jouons dans la cour des grands côté ski avec 2,5 millions de journées à l’année, dont 1,5 million pour Granvalira. Et nous créons des événements pour l’été et les intersaisons. Avec 8,3 millions de nuitées, le tourisme pèse ainsi près de 25% du PIB Andorran, lui même estimé à 2500 millions d’euros.

Où se situent vos relais de croissance ?

Clairement, vers les nouvelles technologies, où nous continuons d’investir, mais aussi le tourisme de santé et les activités liées au sport, comme le conseil en diététique. Ce sont des secteurs prometteurs en matière de diversification économique.

Propos recueillis par M.V.

Sur la photo : Andorre accueille chaque année 2,8 millions de touristes, notamment dans le domaine skiable de Granvalira. Photo Andorre Tourisme.