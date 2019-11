Ce mardi 12 novembre a été lancée la cinquième édition du dispositif "Les Entrep’ Occitanie Garonne 2020". Ce programme gratuit de sensibilisation à la création d’entreprise, dédié au monde étudiant, vise à développer des projets d’entreprise en équipes pluridisciplinaires "dans une démarche humaniste et pragmatique".

Cette année, treize équipes (soit quarante-cinq jeunes), issues de divers établissements toulousains, suivront le programme d’une durée totale de dix-huit semaines. Elles seront guidées par des coachs et des parrains, issus du milieu entrepreneurial.

"La force de ce programme réside sur un double accompagnement de terrain : des ateliers collectifs

animés par des experts métiers, organisés au cœur de l’écosystème entrepreneurial toulousain

(entreprises partenaires, espaces de co-working, etc.), et un encadrement par des entrepreneurs,

tous bénévoles, qui font office de coachs et de parrains.

Les Entrep’ a vocation à favoriser l’employabilité des jeunes, elles les amènent à développer des compétences multiples, incontournables dans le monde de l’entreprise : prise d’initiative, créativité,

curiosité… », explique Elvire Prochilo, coordinatrice du programme sur le campus de Toulouse.

En mars 2020, « Les Entrep’ » dévoilera les lauréats de la promotion 2020.