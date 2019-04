En Occitanie, création d’une plateforme unique de la commande publique

Le conseil départemental de la Haute-Garonne s’est associé avec la préfecture de Région, la Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée, Toulouse métropole, Montpellier méditerranée métropole, le Sicoval et la CCI de Toulouse, pour créer une plateforme régionale unique de la commande publique. L’ensemble des partenaires se sont réunis mardi 9 avril au pavillon république du Conseil départemental lors d’un « Hackaton de la commande publique ».

Cette plateforme collaborative vise à rassembler en un lieu unique, libre et gratuit, l’ensemble des informations liées à l’achat public sur le territoire de l’Occitanie. L’objectif est de faciliter l’accès à la commande publique pour les TPE et les PME du territoire. Labellisé Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), ce projet est soutenu financièrement par l’État à hauteur de 130.000 euros. Le département de la Haute-Garonne consacre à lui seul 200 millions d’euros à la commande publique. La création de ce portail devrait ainsi simplifier l’accès aux marchés publics pour les TPE et PME de toute la région.