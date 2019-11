Création de SOS burn-out à Toulouse

Créée début septembre à Toulouse, l’association SOS burn-out veut palier l’absence d’une structure coordinatrice entre les patients victimes d’un burn-out et les soignants. Ses missions : l’accueil et l’accompagnement des personnes en souffrance au travail, avec l’aide de thérapeutes et de juristes. Un travail qui passe par la mise en place de cercles de paroles, de permanences d’écoute individuelle avec orientation vers des spécialistes, ainsi que par des ateliers thérapeutiques.

L’association tient des permanences à la maison des associations de Toulouse le mardi et le jeudi. Elle organise également des conférences et after-work sur la thématique de la souffrance au travail et les moyens de s’en prémunir. Plus d’infos par mail : sosburnoutfrance@outlook.fr