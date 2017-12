Création du comité Occitanie des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF)

Les Comités Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) ont fusionné et se décline désormais à l’échelle de la région Occitanie. Nommés pour trois ans par décret du Premier ministre, les 4000 CCEF sont présents dans toutes les régions de France. En Occitanie, le CCE compte quatre-vingt-et-un membres. Il est présidé par Marc Brouant, tandis que Dominique Andréani est vice présidente. Le trésorier est Michel Rateau et le trésorier adjoint Stéphane Déchelotte.

Exercant leurs prérogatives de façon bénévole, les CCEF sont choisis pour leur compétence, leur expérience et leur contribution au rayonnement économique de la France dans le commerce, l’industrie, les services ou l’agriculture.