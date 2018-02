Créer son entreprise en 2018

Financer son entreprise ? Avec toutes les ressources existantes (les banques, Bpifrance, les différents réseaux, Pôle emploi, etc.), l’exercice semble presque être un jeu d’enfant. Et pourtant, constituer des dossiers ou tenter de réunir des fonds se révèle souvent être un exercice chronophage. Et gare à la perte de temps, surtout quand votre trésorerie commence déjà à fondre.

Aussi, quel que soit votre profil – créateur, start-upper, jeune, moins jeune, homme, femme, demandeur d’emploi, avec ou sans famille – vous trouverez certainement, dans ce dossier, le dispositif qui viendra apporter la pièce manquante au puzzle de votre capital. Vous apprendrez aussi tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le BFR, le crowdfunding, le crédit-bail, ou le crédit-interentreprises, sans avoir jamais osé le demander. Alors, prêts à financer ?