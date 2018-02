Crise agricole. Vers un accord avec les agriculteurs d’Occitanie

Les agriculteurs d’Occitanie ont gagné leur bras de fer avec le gouvernement. Suite à la réunion qui s’est déroulée mercredi 7 février après-midi à Paris avec le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert, les agriculteurs d’Occitanie ont obtenu gain de cause. En effet, 350 communes d’Occitanie sur un total de 550, vont être proposées pour être intégrées dans la carte des zones agricoles défavorisées. Une hypothèse de travail qui devra cependant être débattu vendredi 9 février lors d’une prochaine réunion de concertation avec l’ensemble des représentants agricoles nationaux.

Ainsi, dans le Tarn l’ensemble des communes qui devaient être exclues du dispositif ont été réintégrées. La Haute-Garonne qui devait en perdre 180 vont finalement n’en perdre que 20. Seuls les départements du Gers et de l’Aude n’ont pas obtenu gain de cause. Les agriculteurs ont réintégré leurs fermes dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir bloqué les autoroutes autour de Toulouse et le périphérique.