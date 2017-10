Crusta’C : des crevettes cuisinées en plein Gers

On ne cuisine pas seulement le foie gras dans le Gers. Installée dans une zone industrielle à l’entrée de L’Isle-Jourdain, la société Crusta’C fondée par Franck Nguyen en 1993 conditionne des dizaines de tonnes de crevettes qui se retrouveront ensuite sur les étals des poissonniers de la région. Et dans votre assiette ! En 1993, reprenant une idée de son beau-père pêcheur à Madagascar, Franck Nguyen, diplômes de l’école hôtelière de Toulouse et d’une école de commerce en poche, décide de créer sa société afin d’approvisionner en crevettes sauvages de Madagascar les grandes surfaces de Midi-Pyrénées.

Avec comme argument commercial : la proximité est une garantie de fraîcheur. « Nous avons mis en place un système d’automatisation du conditionnement de la crevette, c’était il y a plus de vingt ans et c’est la première fois que cela se faisait », raconte-t-il. Depuis, le système est resté et Crusta’c continue d’approvisionner les étals des poissonniers : aujourd’hui elle travaille avec des clients dans le monde entier, compte trois usines en France (L’Isle-Jourdain, Vitrolles et Boulogne-sur-Mer) et conditionne 13.000 tonnes de crevettes par an de Guyane, du Niger, ou de l’Océan Indien, dont 1200 tonnes sur le seul site gersois. Crusta’c emploie 135 salariés et affiche un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros en 2016. Le site « historique » de 2000 m² de L’Isle-Jourdain est divisé en plusieurs unités.

120 millions d’euros de chiffres d’affaires

« Entre l’arrivée des crevettes congelées à l’entrée de l’usine et le départ des produits emballés chez le client, le temps de préparation ne doit pas excéder vingt minutes », explique Franck Nguyen en faisant visiter son usine gersoise. Dès leur arrivée, les crevettes sont stockées dans une pièce où la température atteint les moins vingt-deux degrés avant de passer sur un tapis : elles sont décongelées avec une eau à vingt-cinq degrés.

« Le procédé permet de passer 1,2 tonne de crevettes à l’heure, la décongélation doit prendre moins de quatre minutes afin d’assurer au produit son craquant », assure encore le PDG. Portée ensuite à soixante-quinze degrés, la crevette est trempée dans un mélange d’eau et de sel qui la fige et est ensuite conditionnée en barquettes d’un à trois kilos. Désormais partie intégrante du groupe familial JMI, qui regroupe différentes entités, de la pêche à la distribution, Crusta’c vise un chiffre de 120 millions d’euros en 2017 et l’optimisation de son unité de production de « crevettes à poêler »

Philippe Font

Sur la photo : C’est dans une zone d’activités de L’isle-Jourdain que les crevettes de Crusta’C sont cuisinées. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.