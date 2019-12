Culture. En Occitanie, moins d’argent mais des idées pour réinventer la filière

Comment arriver à mener des politiques culturelles en région, quand les financements manquent à l’appel ? C’est la difficile équation à laquelle sont confrontées au quotidien les collectivités et acteurs du secteur depuis la réforme territoriale. La question a occupé les débats il y a quelques jours au musée des Abattoirs, à l’occasion d’une rencontre organisée par le ministère de la culture.

Il faut dire que les chiffres parlent d’eux mêmes. En 2018, l’Etat consacrait 12,8 milliards d’euros à la culture en France, dont 740 millions d’euros étaient financés par les régions, 1,1 milliard d’euros par les départements, 2 milliards d’euros par les EPCI et 5,4 milliards d’euros par les communes. « Si ces subventions sont désormais globalement stables, les collectivités plafonnent leur budget de fonctionnement au point que nous notons un ajustement des budgets locaux et des baisses d’investissements de l’ordre de 15 % par rapport au mandat précédent », observe Jean-Pierre Saez, le directeur de l’observatoire des politiques culturelles.

145 à 173 euros par habitant pour la culture en Occitanie

L’Occitanie, fait néanmoins partie, avec les régions PACA et Ile-de-France, des territoires qui consacrent le plus d’argent par habitant à la culture : entre 145 et 173 euros par habitant en 2018, en cumulant les financements des régions, des départements, des EPCI et des communes. En revanche, les dépenses fléchées par le ministère de la Culture à destination de l’Occitanie, restent parmi les plus faibles de France. Entre 17 et 23 euros par habitant (contre 23 à 29 euros pour la Nouvelle Aquitaine ou PACA et 196 euros pour l’Ile-de-France).

Autre évolution notable dans le secteur, la fin du monopole des financements publics et des acteurs qui se tournent désormais vers le mécénat et des campagnes de financement participatif.

Apprendre à convaincre les mécènes

A Toulouse Métropole, Fanny Dejean Picard, prospecte ainsi pour des actions de mécénats à destination de la collectivité depuis 2017. Elle conseille aussi des structures et associations qui la sollicitent pour leur propre recherche. « A ce jour, nous avons collecté 1,3 millionbd’euros par ce biais pour la collectivité, mais entre un premier rendez-vous et la signature, cela peut prendre dix-huit mois et les sommes moyennes collectées n’excèdent pas les 5000 euros par mécène », souligne la responsable de la mission.

Car pour attirer les mécènes, mieux vaut avoir les bons arguments. « Si vous vous contentez d’expliquer à un mécène potentiel que votre projet est super, ça ne suffit pas ! rappelle Marianne Maillot, directrice de Vision Philanthropie et membre de l’association française des fundraisers. Il faut en réalité arriver à l’associer à sa vision, sa cause, son projet. Et surtout ne pas l’envisager comme une variable d’ajustement des financements publics, mais l’intégrer dans son modèle économique dès le départ. »

Autre piste, les plateformes de financement participatif. En 2018, 41 millions d’euros ont été collectés par ce biais pour financer des projets culturels en France. 14 % ont concerné des projets en lien avec le patrimoine, 18 % des projets de spectacle vivant et d’arts plastiques, 38 % l’audiovisuel et la musique et 30 % l’édition, le journalisme et les publications, selon une étude du ministère de la culture sur le sujet.

Béatrice Girard

Sur la photo : L’araignée de la Compagnie La Machine en balade dans les rues à Toulouse Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.