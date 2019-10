Cybersécurité. Le Toulousain Itrust entre au capital d’une start-up irlandaise

La société toulousaine Itrust, spécialiste de l’édition de logiciels de cybersécurité, annonce une prise de participation « significative » au capital de la jeune pousse irlandaise 4Securitas, sans toutefois préciser les modalités de ce rapprochement. Fondée en 2017, 4Securitas développe une plateforme logicielle qui permet d’effectuer de la remédiation à distance dans le cas de cyberattaques.

Depuis sa création en 2007, Itrust, présidée par Jean-Nicolas Piotrowski, revendique plus de 200 clients dans le monde et un taux de croissance supérieur à 50 % par an. La société a pour ambition de se positionner comme le leader européen dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité.