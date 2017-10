Occitanie : le vin bio en quête d’un eldorado

Le vin bio trinque-t-il à la santé du vin conventionnel ? Selon les derniers chiffres publiés par la région Occitanie, le vignoble bio occitan est le plus étendu en France : il concerne 9,6% du vignoble avec plus de 263.000 hectares de vigne.

Dans le détail, plus de 25.000 hectares sont certifiés ou en conversion bio (période de transition de la viticulture traditionnelle à la biologique) et 1500 vignerons sont engagés en bio en région, soit un tiers des vignerons bio français (selon les chiffres 2016 de l’interprofession). « Nous avons des atouts naturels régionaux que nous devons exploiter », estime Jean-Louis Cazaubon, vice-président en charge de l’Agroalimentaire et de la viticulture à la Région.

« Depuis 2005, le marché est très actif, en croissance de 15 à 20% tous les ans, grâce aux aides à la conversion et à la demande des consommateurs », reconnait Jacques Frelin, vice-président de l’association Sudvinbio, l’association interprofessionnelle qui regroupe entre 280 et 300 négociants et producteurs. Malgré cet engouement, il constate cependant un ralentissement du marché depuis 2014, et donc de la production.

Selon lui, les aides à la conversion « ne sont plus à la hauteur » de ce qu’elles étaient. Elles sont de l’ordre de 350 euros par hectare sur une période de cinq ans dans la limite de 15.000 euros par exploitation (montant payé par des fonds européens gérée par la Région). Tandis que la mesure d’aide au maintien (MAB), plafonnée à 5000 euros par an et par exploitant sortant d’une période de conversion, va être supprimée à partir de 2018. Le ministre de l’Agriculture a également annoncé en septembre que l’État allait se recentrer sur les aides à la conversion destinées à lancer les débutants du bio.

Levier de croissance

Des aides insuffisantes, martèle Jacques Frelin. Ce dernier constate également d’autres freins au développement du vin bio comme le manque de formation des techniciens. Enfin, « on se rend compte que la moyenne d’âge est plus âgée dans le vignoble. Ce qui ne pousse pas à la conversion ».

Gare à la pénurie de vin bio ? « Nous ne sommes pas encore là, mais d’ici deux ou trois ans, on risque d’être concurrencés par les vins italiens et espagnols, deux fois moins chers que les vins français ». Mais pas seulement. Il redoute aussi la baisse de qualité des vins bio pour répondre à la demande des consommateurs.

De son côté, Jean-Louis Cazaubon reconnait que les aides financières régionales sont limitées. Alors il préconise de « chercher l’argent ailleurs », à l’export comme en Chine et en Inde. « La Région aide au niveau de la promotion et de la communication pour valoriser le produit », notamment sous la bannière de la marque Sud de France présente dans des salons internationaux. « Nous avons un challenge à relever ».

