Les grandes enseignes veulent jouer les trouble-fête à Toulouse

Pour s’installer sur le complexe du futur parc des expositions « Meettoulouse », les grandes marques hôtelières internationales avaient postulé en nombre il y a deux ans. C’est finalement Hilton qui l’a emporté et ouvrira en 2021 un complexe hôtelier de 295 chambres dont 115 trois étoiles sous la marque Hampton by Hilton, 150 chambres 4 étoiles sous l’enseigne Hilton Garden Inn et un quatre étoiles d’exception de trente suites. La chaîne a par ailleurs d’ores et déjà annoncé son souhait de s’implanter au sein de la future tour Occitanie près de la gare Matabiau. Au sein du quartier Andromède à Blagnac, un Marriot a aussi ouvert ses portes ; et le tout dernier arrivé est l’hôtel NH Toulouse Airport avec ses 148 chambres au cœur même de l’aéroport Toulouse-Blagnac. « Directement relié à l’aérogare, notre hôtel est situé à 30 pas seulement des portes d’embarquement », annonce fièrement Jérémy de Lemos, le directeur général de l’établissement.

Déjà très présent dans les grandes métropoles européennes, le groupe espagnol NH ne cache pas une stratégie d’implantation très offensive en France, et à Toulouse en particulier. « La France est un challenge pour nous. Avec Toulouse nous y ouvrons notre cinquième hôtel, mais nous tablons sur vingt établissements sur l’ensemble du territoire dans les trois ans qui viennent », indique Hugo Rovira, le directeur général de la région Europe du Sud pour le groupe NH. « Toulouse affiche des taux de croissance incroyables, un grand dynamisme industriel et économique. D’ailleurs, nous en voulons plus et souhaitons ouvrir un second hôtel au centre ville, après que notre projet à proximité du tribunal ne soit tombé à l’eau », prévient-il.

Pour tous ces établissements haut de gamme, l’objectif est le même : toucher une clientèle la plus large possible, des hommes d’affaires la semaine, et une clientèle de loisirs le week-end avec pour le NH, des prix moyens à 150 euros et un taux d’occupation espéré de 63%.

67,4 % le taux d’occupation moyen pour les hôtels toulousains



Cette offensive aurait de quoi inquiéter les établissements de luxe 4 et 5 étoiles déjà installés dans les rues historiques de Toulouse. Officiellement il n’en est rien, mais pourtant sollicités sur la question, les directeurs du Grand Balcon et de la Cour des consuls, n’ont pas souhaité s’exprimer. Du côté du club hôtelier de Toulouse qui compte quatre vingt-cinq adhérents soit environ 7000 chambres sur la métropole, on veut rester optimiste.

« Lorsque l’on voit arriver toutes ces nouvelles enseignes à Toulouse, cela peut paraître un peu angoissant, car même si notre secteur se porte bien il n’est pas extensible », concède Emilie Noblet-Zevacot, la présidente du club hôtelier Toulouse Occitanie. « Cependant, au sein de notre association, nous préférons les accueillir avec l’objectif de travailler ensemble en bonne intelligence. »

Rassurée par la mise en œuvre du schéma directeur d’hébergement marchand, censé selon elle, mieux encadrer à l’avenir l’implantation de nouveaux établissements, la présidente du club hôtelier, souligne « un bon remplissage des hôtels à Toulouse en 2018 avec un taux d’occupation de 67,4 % en cumulé jusqu’à fin octobre et un prix moyen à 80,20 euros. »

Entre 2017 et 2018, le taux d’occupation des hôtels de la métropole a cependant connu un léger recul (-0,7 %), compensé par une hausse des tarifs moyens de 2,8 %, selon le dernier observatoire de la CCI. A titre de comparaison, Bordeaux affiche un taux d’occupation de 80 % et des prix moyens de 86,6 euros.

Béatrice Girard

En haut : L’hôtel toulousains La Cour des Consuls.

En bas : Le hall d’entrée de l’hôtel du Grand Balcon. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco