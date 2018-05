Daniel Segonds réelu à la tête du pôle Agri Sud-Ouest Innovation

Réunis en assemblée générale, les adhérents du pôle Agri Sud-Ouest Innovation ont renouvelé le conseil d’administration, le bureau et la gouvernance du pôle pour assurer sa représentativité sur l’ensemble des territoires sur lesquels il déploie ses projets. Constitué de dix chefs d’entreprises et de six représentants des Centres de formation et de recherche de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, le conseil d’administration du Pôle a réélu Daniel Segonds à sa présidence.

Depuis quelques mois, le Pôle Agri Sud-Ouest Innovation dont le bureau est passé de dix à seize membres s’étend aux anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes afin de couvrir l’ensemble de Nouvelle-Aquitaine. Il a également réalisé la fusion-absorption de Qualiméditerranée, le pôle de compétitivité des agro-technologies durables implanté à Montpellier. Ce qui lui permet d’être présent sur l’ensemble du territoire entre Atlantique et Méditerranée.

Les réflexions sur les grands enjeux d’innovation dans l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’impact du numérique dans les systèmes de production ou le développement de filières de production de protéines d’origine végétale… Autant de thèmes qui seront au centre des discussions du prochain séminaire de travail qui aura lieu à Cognac à la mi-juillet 2018. Lors de cette réunion, les membres du Pôle évoqueront le futur contrat de performance du pôle de compétitivité, pour la période 2019-2024.