A partir du 10 février, la Cité de l’espace va diffuser le film en Imax « Dans les yeux de Thomas Pesquet » tourné à bord de l’ISS. Les images ont été prises par l’astronaute de l’Esa lui-même, puis réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen Hansen.

Durant vingt-cinq minutes, le spectateur est réellement dans la peau de Thomas Pesquet en caméra subjective. Il pourra revivre les longues heures d’entrainement passées dans la piscine de Houston où l’astronaute français s’est entraîné à répéter ses gammes sur une réplique géante de l’ISS.

Thomas Pesquet a passé six mois dans la station européenne (de novembre 2016 à mai 2017) et a passionné des millions de Français grâce aux photos et commentaires postés sur les réseaux sociaux sur ses expériences au sein de l’ISS.

Plus d’infos, sur le site de la Cité de l’Espace.