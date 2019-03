La première convention d’affaires dédiée aux data industrielles, notamment dans le secteur aéronautique, se tiendra les 27 et 28 mars 2009 à Diagora Labège. Organisée par Advanced business events (ABE), le pôle Aerospace Valley et l’agence de développement économique régional Ad’Occ avec le support d’Airbus et de I’IRT Saint Exupéry, la manifestation a pour objectif de faire découvrir les dernières actualités d’un secteur en constante évolution, de donner la parole à des experts lors de conférences et de permettre d’assister à plusieurs ateliers.

Avec le rôle croissant des datas, le traitement des données est au cœur des enjeux de transformation économique des entreprises, de la PME au grand groupe. D’où la volonté des organisateurs de créer une manifestation afin de leur permettre de se renseigner, d’écouter les retours d’expérience et d’échanger pour comprendre les travaux et tendances en matière de data, d’analyse et d’intelligence artificielle.

La manifestation s’adresse en priorité aux professionnels qui souhaitent découvrir les opportunités du big data, que ce soit pour une meilleure compétitivité ou pour une meilleure valorisation de leurs données.

