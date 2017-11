« De la formation passive aux ateliers actifs ! »

"Allier sérieux et activités ludiques permet de faire émerger des solutions partagées au sein des équipes dans des contextes de formation, de conduite du changement, de management de projets. Grâce aux processus d’intelligence collective et par une approche ludo-pédagogique, Umanove favorise le changement de posture des dirigeants, managers ou collaborateurs pour les rendre acteurs au sein de leur environnement.

L’un des objectifs est souvent d’amener les individus et les équipes à penser et construire collaboratif, à comprendre ensemble les situations, à échafauder des solutions ad’hoc, à dépasser les blocages et oser sortir du cadre sans la crainte du regard de l’autre.

Nous avons une mission d’animation et de conseil dans la conduite du processus, ce sont les équipes elles-mêmes qui maîtrisent le sujet et le contenu. Naturellement, les idées jaillissent, les solutions se profilent, les individus et les équipent mettent en œuvre leurs plans d’actions issus des travaux menés par le jeu.

Umanove a conduit plusieurs missions basées sur cette démarche. Notamment avec l’approche "LEGO® SERIOUS PLAY®" qui utilise la connexion main-cerveau pour faire émerger des solutions en temps réel. Cette approche est tout à fait appropriée sur les thématiques de communication, de stratégie ou de résolution de problématiques complexes.

D’autres techniques entrent dans les offres d’Umanove, notamment les techniques théâtrales. Ainsi, nous proposons des mises en situations scénarisées où l’individu devient acteur de son propre rôle, pour être le plus proche de la réalité, s’exercer et renforcer sa posture dans les situations de face à face difficiles (management, relation client, entretiens RH etc…) ou marketer une fonction dans l’organisation interne…

Les outils digitaux et ludo-pédagogiques représentent également une source de travail intéressante, nous citerons Kahoot, ED Puzzle….

Nous venons aussi de réaliser avec succès une mission pour l’un de nos partenaires sur le principe de l’Escape Game, avec une analyse auprès de 600 collaborateurs basés sur des sites distincts. L’objectif est de développer la coopération, le « mieux travailler ensemble » dans un groupe industriel multi-sites. Des solutions simples et pratiques voient rapidement le jour.

L’objectif à chaque fois, reste le même, mettre les participants en action !

Vous l’aurez compris, coopération, communication et humain sont et resteront au cœur de nos activités ludo-pédagogiques !"

Jean-Marc Segui, associé et responsable du cabinet Umanove à Paris

Photo DR