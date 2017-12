De nouvelles enseignes dans la galerie commerciale de l’aéroport Toulouse-Blagnac

L’aéroport Toulouse-Blagnac a choisi les enseignes de l’espace commercial de la salle d’embarquement qui ouvrira ses portes entre avril et décembre 2018. Dès l’année prochaine, dix-sept boutiques (contre dix actuellement), quinze enseignes de restauration (pour huit aujourd’hui) et un duty free étendu de 680 m² à 1850 m² verront le jour.

Les travaux d’agrandissement qui se déroulent actuellement permettront d’aménager en salle d’embarquement des Halls C et D une zone commerciale de 5 000 m² contre 850 m² actuellement. Différentes enseignes, dont certaines ouvrent pour la première fois à Toulouse, vont s’installer à l’aéroport Toulouse-Blagnac : Starbucks, Prêt à manger, Tous, le J’go, Factory & Co, Victoria Secret ou Rituals.