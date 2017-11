Occitanie. De nouvelles têtes au sein de l’assemblée régionale

Le vendredi 3 novembre, la présidente de Région Occitanie Carole Delga a profité de l’assemblée plénière pour modifier la composition de l’exécutif régional et des instances délibérantes.

Emmanuelle Gazel, conseillère régionale de l’Aveyron (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen), devient huitième vice-présidente en charge de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage tandis que Florence Brutus, conseillère régionale de l’Hérault (Groupe Radicaux de gauche), devient treizième vice-présidente en charge de l’Aménagement du territoire, des TIC et des politiques contractuelles.

Didier Codorniou, en charge de l’Économie maritime, du littoral et des aéroports, est nommé premier vice-président alors que Dominique Salomon devient quatrième vice-présidente, toujours en charge de la Culture, du patrimoine et des langues régionales. Enfin Jean-Noël Badenas, maire de Puisserguier (Hérault), intègre l’assemblée régionale en remplacement de Muriel Ressiguier. En effet, celle-ci a démissionné de son mandat régional, après son élection comme députée de la deuxième circonscription de l’Hérault.