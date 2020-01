Disparition du journaliste toulousain Pascal Boiron

Le journaliste toulousain Pascal Boiron s’est donné la mort la semaine dernière, à l’âge de 55 ans. Il avait collaboré pendant près de quinze ans à la Mêlée, et repris la rédaction en chef de Midenews à partir de 2009 aux côtés de Chantal Delsouc, sa compagne.

Auparavant, il avait été le rédacteur en chef puis le patron de Distributique dans les années 90 et a collaboré au Monde Informatique. Édouard Forzy, président de La Mêlée, rend hommage à « sa plume à la fois drôle et pertinente ». « Il était un garçon attachant et apprécié de tous, des équipes de la Mêlée, de tous ceux qu’il a eu l’occasion de croiser. »

La rédaction de ToulÉco adresse ses vives condoléances à la famille et aux proches.