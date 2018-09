Delair conclut une levée de fonds avec Intel Capital

Delair annonce jeudi avoir conclu un financement de série B avec Intel Capital. Selon le fabricant de drones installé à Toulouse, l’accord s’appuie sur un partenariat existant entre les deux sociétés signé en 2017. Celui-ci permet de rendre la plateforme logicielle de traitement et d’analyse de données drone Delair disponible dans le monde entier sous la marque Intel® Insight.

L’investissement d’Intel Capital permettra d’accélérer le développement et l’adoption de la plateforme Intel Insight, une solution cloud de traitement, analyse et reporting de données, qui permettra aux entreprises de stocker, organiser et exploiter les données collectées par les drones.

Le montant de la levée de fonds n’a pas été précisé, on parle de plusieurs millions d’euros de fonds collectés.