Le Toulousain Delair ouvre son premier bureau en Chine à Beijing

La société toulousaine Delair, l’un des leaders mondiaux des solutions drone pour l’industrie, annonce l’ouverture de son premier bureau en Chine. Basé à Beijing, celui-ci permettra à Delair d’accroître sa présence sur le marché chinois et d’élargir rapidement son réseau de distributeurs locaux.

Après une phase d’expérimentation, les entreprises chinoises utilisent à leur tour l’intelligence aérienne pour digitaliser et transformer leurs activités. Fin 2017, le gouvernement chinois a publié de nouvelles directives permettant d’assouplir le secteur des véhicules aériens sans pilote (UAV), tandis que de nombreux secteurs d’activité (agriculture, environnement, construction, grandes infrastructures énergétiques et transport) ont adopté la technologie drone.

Delair entend profiter de son positionnement et de son expertise (drones à voilure fixe, plateforme de traitement, analyse de données, conseil et services, etc.), pour accroître sa présence à l’export avec notamment l’UX11, qui possède la plus grande couverture et la meilleure résolution d’image de sa catégorie. L’entreprise s’appuie sur un réseau d’une vingtaine de revendeurs et centres de services agréés locaux pour appréhender le marché intérieur chinois.