Delair Tech primé par le prix Technology Fast 50 pour son hyper croissance

Initié par Deloitte et In Extenso, le Technology Fast 50 né en 1995 à San José au coeur de la Silicon Valley, récompense les entreprises les plus innovantes affichant le plus fort taux de croissance sur les quatre dernières années. Dans le sud-ouest de la France, la 17e édition du Technology Fast 50 a récompensé la société Delair Tech, pour son taux de croissance de 3023% sur quatre ans.

La société toulousaine spécialisée dans les drones professionnels a devancé cinquante-huit autres entreprises régionales participantes qui affichaient un taux de croissance moyen de 216% et un volume d’affaires global de 232 millions d’euros.

Pour Etienne Alibert, associé Deloitte en Occitanie, la région demeure une des plus dynamiques grâce à ses filières de l’aéronautique, de l’agribusiness et du tourisme. Elle pointe à la deuxième place nationale, juste après l’Île-de-France. Depuis la dernière édition du Technoloy Fast 50 en 2016, les entreprises innovantes en Occitanie ont ainsi levé plus de 200 millions d’euros sur une trentaine d’opérations, dont 161 millions pour le seul secteur de l’internet.

Outre Delair Tech, le palmarès a également récompensé C2A Card (Bidart), Wiseed (Toulouse), Lyra Network (Labège), Vexim (Balma), Celad (Balma) et Sunwaterlife (Toulouse).