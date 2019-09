A Toulouse, la cité administrative va déménager

La Cité administrative de Toulouse, à Compans-Caffarelli, vit ses dernières années. D’ici fin décembre 2023, un nouveau bâtiment sera construit dans le quartier de Jolimont, sur le site de l’ancien CEAT, pour accueillir douze services publics et les quelque 1670 postes de travail qui y sont associés. En effet les locaux actuels , en dépit des travaux d’entretien et de sécurisation menés au cours des années passées, « ne répondent plus aux besoins d’une administration moderne, davantage tournée vers l’usager », indique Étienne Guyot, préfet de région.

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes Publics, a donc validé le 25 juillet dernier le projet de construction d’une nouvelle cité administrative sur le site dit Lemaresquier. Doté d’un budget de 90 millions d’euros, ce chantier est l’un des plus importants du plan de rénovation des structures administratives, évalué à un milliard d’euros. Le sort des bâtiments actuels n’est pas encore fixé. Le site intéresserait notamment l’université de Toulouse 1 Capitole.