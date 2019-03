Denis Carretier, réélu président régional chambre d’agriculture d’Occitanie

Denis Carretier, 57 ans, a été réélu président de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie pour la mandature 2019-2025. L’élection a eu lieu dans un contexte de fort renouvellement puisque la moitié des soixante seize membres élus sont nouveaux.

Lors de son discours en qualité de président, Denis Carretier a précisé les enjeux de l’agriculture pour cette nouvelle mandature : un défi économique permanent centré autour du revenu des exploitants agricoles, l’emploi en milieu rural, corollaire du développement économique, la transmission et l’installation des exploitations à partir de structures familiales. Il veut aussi aborder le fait climatique, l’accès à l’eau et au foncier et une juste place pour l’agriculture dans les politiques publiques européennes, nationales ou régionales.

Déjà élu en novembre 2015 à la tête de la structure, Denis Carretier est exploitant viti-vinicole dans l’Hérault, à Olonzac.