Denis Descheemaeker remplace Ariel Sirat à l’IRT Toulouse Saint-Exupéry

Denis Descheemaeker prend la suite d’Ariel Sirat au poste de directeur général de l’IRT Saint Exupéry basé à Toulouse. Ariel Sirat était depuis 2013 à la direction générale de l’IRT, l’un des huit instituts de recherche technologique français lancé par le gouvernement en 2013 dans le cadre du programme Investissements d’Avenir.

Denis Descheemaeker a commencé sa carrière internationale pour Airbus à Singapour au support clients avant de rejoindre le bureau d’études à Toulouse pour rapidement être nommé adjoint de l’Ingénieur en chef des Systèmes de l’A380. Il a ensuite été chargé de mission pour le responsable du bureau d’études des Systèmes mettant en place notamment le démarrage du développement de l’A320 Neo (New Engine Option). Il part ensuite à Bristol en Angleterre pour gérer un département en charge des conditions environnementales et la qualification de l’ensemble des équipements des programmes Airbus. Enfin, Il a rejoint la direction de la Recherche chez Airbus Groupe, en tant que responsable des Technologies émergentes et du ProtoSpace, un réseau interne de dix-neuf Fablab.

Geneviève Fioraso, présidente de l’IRT depuis Avril 2019, rappelle qu’« aujourd’hui, une seconde phase de développement s’engage pour l’IRT, avec un modèle économique nouveau voulu par l’État dont la contribution financière passera de 50 % à 33 % d’ici 2025. C’est Denis Descheemaeker, membre historique et fondateur de l’IRT, qui mettra en œuvre cette évolution, avec les équipes de l’Institut dès la fin de cette année ».