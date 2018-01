Transports. Les Toulousains appelés à se prononcer sur les connexions du métro

Jusqu’au 23 février, Tisséo Collectivités mène la concertation sur la connexion de la ligne B du métro avec la troisième ligne Toulouse Aerospace Express (TAE). Elle permettra aux usagers et au grand public de mieux appréhender les enjeux de cette connexion entre les deux lignes de métro au sud-est de Toulouse.

Ce projet est un élément structurant du projet Mobilités 2020-2025-2030 afin d’offrir un choix global et multimodal de mobilité : il devrait faciliter les déplacements dans le sud-est de l’agglomération qui compte de nombreuses entreprises sur son territoire, notamment la zone d’Enova (ex Labège-Innopole) et ses 10.000 salariés.