« Depuis Toulouse, Saint Gobain prépare des vannes connectées pour ses canalisations »

Quel bilan de l’activité vous faites après trente ans d’installation à Toulouse Balma ?

Lors de l’inauguration en 1987, il n’y avait que des champs tout autour. Le bilan est très positif, car nous nous sommes retrouvés sur un site de proximité pour servir l’ensemble de ces travaux de canalisation d’eau et d’assainissement sur Toulouse. C’est très important. Le chiffre d’affaires de Saint Gobain Pont-à-Mousson (PAM) à Balma est de 20 millions d’euros en 2016 et plus de 380 kilomètres de réseau commercialisés sur la région. Avec la crise de 2007, notre activité a connu une baisse sensible : entre 2007 et 2015 nous avons perdu 35% de notre activité. Mais dans les deux dernières années, nous avons progressé de 10%. Nous gagnons à nouveau des parts de marché.

Comment avez vous fait pour compenser cette perte de chiffre d’affaires ?

Il a fallu se positionner sur des secteurs où nous n’étions pas, notamment dans l’industrie par exemple, les réseaux d’incendies, les équipements de stations de ski pour alimenter les canons à neige. Ensuite nous nous sommes positionnés sur les terrains de jeu de nos concurrents, à savoir les PVC, en proposant des solutions plus pérennes et plus amortissables dans le temps.

Pourtant vous continuez à proposer des canalisations en fonte…

Oui c’est notre produit phare : aujourd’hui la canalisation en fonte est comme l’acier : elle ne se casse pas, donc cela permet de faire des fontes plus minces et recyclables de A à Z. Le matériau de fonte est prévu pour une durée de vie de 100 ans, il y a très peu de matériaux qui peuvent proposer ça. Toute notre activité est basée sur la fonte : le tuyau de fonte représente 60% du chiffre d’affaires. Puis il y a tous les chantiers de voiries, les poteaux d’incendies, la robinetterie… L’avantage de la fonte est qu’on peut la mettre directement dans le sol sans le sable autour pour le protéger, on gagne en coûts et on arrive à développer des solutions pérennes et économiquement défendables.

Quels sont les gros chantiers sur lesquels vous intervenez dans la région ?

Nous avons été retenus sur le chantier du Pex pour le réseau incendie du bâtiment, les trappes sur les caniveaux techniques dans les halls. Nous espérons décrocher le contrat de l’évacuation des eaux pluviales. Les autres chantiers importants concernent l’assainissement de la clinique Capio à Quint-Fonsegrives, la ceinture d’assainissement de l’Ausonnelle et des chantiers d’assainissement sur la commune de Castelginest.

Quelle est votre politique en matière d’innovations ?

L’innovation, c’est suivre le monde d’aujourd’hui notamment en intégrant la digitalisation et l’arrivée des objets connectés. A partir de 2018, nous mettrons en place des puces ou des relais, via une application smartphone, pour contrôler si une vanne est ouverte ou pas. Ensuite il y a des micro-turbines que nous cherchons à développer : l’idée est d’utiliser l’énergie de l’eau potable en mouvement dans un réseau en surplus pour faire de l’électricité. Ce sont des choses utiles et propices au développement durable.

Propos recueillis par Philippe Font

Sur la photo : Christian Bouigeon (à gauche), directeur général de Saint Gobain PAM et Jean-Luc Erbetta, directeur régional Saint Gobain PAM. Crédits : Lydie Lecarpentier - ToulÉco