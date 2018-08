Toulouse. Gourmandes et Cie mise sur le bio pour asseoir son développement

Huit ans après sa création, la marque le Collectif des gourmandes se porte à merveille. Ses produits sans conservateurs, sans additifs, et sans huile de palme, destinés aux femmes afin qu’elles « s’affranchissent des diktats de la diététique », ont séduit un public plus large que prévu. L’entreprise a réalisé 600.000 euros de chiffre d’affaires en 2017, et vise un million d’euros en 2018.

« Nous avons de très bons résultats avec l’activité bio, dont les premières références sont entrées en magasin en novembre 2017 », affirme la fondatrice et co-gérante de Gourmandes et Cie, Laurence Rolland. L’entreprise développe depuis deux ans des recettes réalisées à partir de produits issus de l’agriculture biologique (AB). D’abord disponibles dans les rayons des petites et grandes surfaces au niveau régional, elles sont désormais distribuées dans 700 magasins Carrefour de France. « Il a fallu inventer de nouvelles recettes et trouver de nouveaux fournisseurs de matières premières », explique Laurence Rolland. 80% des produits utilisés sont issus du commerce équitable, et beaucoup viennent de la région.

Vingt-cinq références

Son objectif est de tout convertir en bio d’ici 2020. Une nouvelle gamme sans gluten est en cours de développement, pour les grandes surfaces spécialisées de type Biocoop. 99% des produits de Gourmandes et Cie sont distribués en petites et grandes surfaces. La société travaille depuis 2013 avec Carrefour et Franprix et affiche vingt-cinq références de la marque, dont certaines ont le vent en poupe.

Passage en Scop pour éviter une délocalisation

Une campagne de financement participatif menée en 2017 a permis de récolter 20.000 euros pour réaliser de petits travaux dans l’atelier, nécessaires à l’obtention de la certification biologique. Puis est née l’idée de se transformer en société coopérative, avec l’appui de l’Union régionale des Scop. « Nous n’aurions pas réussi sans l’implication des salariés », témoigne Laurence Rolland. « Nous nous sommes rendus compte, qu’en nous adossant à une autre société, nous risquions d’être délocalisés. Or, notre savoir-faire et notre expertise ont une vraie valeur ». Les trois actionnaires majeurs ont donc cédé leurs parts, et en mai 2018 Gourmandes et Cie est devenue une Scop constituée de dix salariés, dont sept associés.

L’entreprise poursuit sa croissance, en consacrant 7% de son chiffre d’affaires au développement de nouveaux produits. Six recettes vegan arriveront sur le marché d’ici la fin de l’année. La cadence de fabrication devrait passer de 3300 à 4000 sachets par jour, et l’atelier va s’agrandir. Des recrutements sont prévus, à commencer par celui d’un commercial.

Sur la photo : Laurence Rolland, fondatrice et co-gérante de Gourmandes et Cie. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.