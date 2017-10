Depuis Montpellier, SeqOne innove au service de la médecine génomique

L’analyse du séquençage du génome s’est complexifiée avec l’arrivée en 2007 des NGS (New Generation Se­quencings), les séquenceurs haut débit. Alors qu’un séquençage mobilisait dans les années 80 des équipes entières sur dix ans, moyennant 2 milliards d’euros, l’arrivée du haut débit a réduit ce temps à un ou deux jours et le coût à moins de 1000 euros. Mais cette révolution à la base du développement de la médecine géno­mique a engendré un écueil de taille : l’in­terprétation de cette somme de données nouvelles est devenue bien plus longue et plus coûteuse que le séquençage lui-même. C’était un peu comme rechercher cinq à six fautes de frappe dans un disque dur de 500 Giga Octets.

« Le séquenceur lit, mais n’analyse pas », explique Jean-Marc Holder, directeur commercial de SeqOne. À l’origine du projet SeqOne, Nicolas Philippe (CIO), distingué pour ses travaux de recherche par plusieurs prix, dont celui de la fonda­tion Arc contre le cancer, décide en 2014 de mettre la médecine génomique à por­tée de tous en réduisant drastiquement les coûts d’interprétation du séquençage. SeqOne est né : avec Jérôme Buwalda, son ami d’enfance spécialisé en sécurité in­formatique, il mature pendant deux ans, abrité par la Satt (Société d’accélération et de transfert de technologies), un logiciel en mode SAAS, autrement dit accessible par un simple lien web, ultra-sécurisé, et permettant aux biologistes de procéder à des interprétations fines du séquençage.

1 million d’euros pour développer le projet

Après la Satt et une aide de 350.000 eu­ros pour mettre au point la solution, dé­poser un brevet, constituer une équipe, le Business innovation center (BIC) de Montpellier prend le relais, suivi de Languedoc-Roussillon incubation (LRI), qui facilitent la mise en relation avec BPI France, la Caisse d’Épargne, l’éco­système et le marché. Au total, SeqOne obtient 1 million d’euros pour développer son projet. Créée en avril 2017, la start-up, forte des retours positifs de quatre CHU, semble avoir de beaux jours devant elle. Elle devrait réaliser une levée de fonds en septembre.

« D’ici la fin de l’année, huit CHU vont tester leur logiciel », annonce Jean-Marc Holder. Ils devraient grâce à ce procédé d’analyse pouvoir traiter leurs patients à moindre frais, en bénéficiant à terme d’un coût d’interprétation aligné sur celui du séquençage. En projet égale­ment, une aide de l’Europe (Feder) dans le cadre d’un consortium entre les CHU de Montpellier et de Toulouse pour le traite­ment des cancers du poumon.

À l’heure où les maladies chroniques de type cancers ont pris la première place dans les pays développés parmi les causes de mortalité, SeqOne accom­pagne l’évolution de la médecine vers un regard précis et individuel.

Nathalie Sanselme

Sur la photo : Nicolas Philippe et Jean-Marc Holder, les deux fondateurs de SeqOne. Crédits : DR