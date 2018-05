Depuis Toulouse, Actinova imprime la lumière de demain

Imprimeur de lumière, quoi de plus poétique. Avec la start-up toulousaine Actinova, ce métier de rêve s’appuie surtout sur une technologie de rupture aux applications industrielles concrètes et multiples. L’innovation consiste à remplacer les éclairages fixes existant - énergivores et polluants - tels les Leds ou ampoules, par un éclairage matière grâce à un film imprimable par Inkjet sur tout support flexible ou solide. Ce film est ainsi composé de nano-cristaux qui ont la propriété d’absorber la lumière du jour et de la réémettre dans l’obscurité.

« Nous avons baptisé ce dispositif : la lampe imprimée Quandel. Elle nécessite une source d’alimentation électrique comme une batterie ou une cellule photovoltaïque mais en moyenne, notre procédé permet de consommer entre 50% et 80% d’énergie en moins qu’un éclairage traditionnel », explique Frédéric Cronauer, chargé du développement et cofondateur d’Actinova, au côté de l’expert européen en électronique imprimée, Claude Labro.

Une fabrication en Occitanie

Encore au stade du démonstrateur, le procédé devrait donner lieu à un dépôt de brevet en Europe d’ici fin 2018. « Quandel a été développé sur fonds propres grâce à 300.000 euros d’investissements. La maîtrise de la technologie provient de la collaboration de trois laboratoires de recherche, Itodys à Paris et Laplace à Toulouse ainsi que le laboratoire de l’Ensta à Palaiseau », détaille Frédéric Cronauer. « Notre objectif est de créer en Occitanie un laboratoire d’une dizaine de scientifiques pour imprimer de la lumière sur tout support. »

Les applications concernent de nombreux secteurs potentiels tels le textile connecté, l’éclairage commercial, la signalétique, l’architecture, la lutte contre la contrefaçon, les traceurs biologiques en santé ou encore les transports, comme l’aéronautique ou le ferroviaire, avec un éclairage d’ambiance de la cabine ou des wagons pendant les voyages.

Démarcher les industriels

Pour capter cette clientèle de grands comptes industriels, Actinova table sur une deuxième activité. La commercialisation d’un polymère de protection permanent hydrophobe autonettoyant. Nommé Actikleen, il évite l’utilisation de produits chimiques. « Il protège contre tout type d’agressions extérieures, graffitis, affiches, rouille, pollution. JC Decaux est particulièrement intéressé par ce procédé pour son mobilier urbain. Les équipementiers automobiles y voient la possibilité de pare-brises sans essuie-glaces par exemple. Notre démarche est donc d’approcher avec Actikleen les groupes du Cac 40 qui sont aussi des clients potentiels de Quandel », analyse Frédéric Cronauer.

En combinant la mise sur le marché de ces deux innovations, l’objectif de la start-up est d’atteindre un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros d’ici trois ans. Actinova, hébergé au Village by CA de Toulouse, a été finaliste du Genopole Young Biotech Award 2017 de Paris.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Le cofondateur d’Actinova, Frédéric Cronauer, a été business developer de grands comptes de l’agroalimentaire tel Nespresso Monde. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco