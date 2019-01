Occitanie. Archea agence sa croissance sur-mesure

« On y va doucement, mais on y va ». Telle est la stratégie pour 2019 d’Archea résumée en quelques mots par Marc Beilles. Il faut dire que les deux dernières années d’activité de cette marque vieille de plus de trente-cinq ans, spécialisée dans l’agencement personnalisé de rangement pour toute les pièces de la maison, ont été marquées par un fort développement.

En 2016, la maison mère SEA (Société européenne d’agencement), dont Mars Beilles est directeur associé et gérant, appuie sur la pédale d’accélération pour l’asseoir dans le paysage moyen et haut de gamme du rangement. L’entreprise propriétaire de la marque, dont le capital se compose de dix actionnaires, tous gérants d’un magasin Archea, décide d’investir un million d’euros. Une partie de ce budget est consacré au rachat à 80% de Somepan. En intégrant cette entreprise de fabrication de panneaux de particules mélaminés installé sur 5000 m² à Saint-Sulpice dans le Tarn, SEA ajoute un maillon supplémentaire à sa chaîne de production.

Chaîne de production intégrée

Outre la conception et la pose d’équipements sur-mesure, elle assure désormais la fabrication. En effet, Somepan, qui emploie une vingtaine de salariés, consacre quasi toute son activité à un unique client : elle produit des panneaux qu’elle livre aux quarante-sept magasins Archea, une cinquantaine en 2019. Cette filiale de SEA réalise un chiffre d’affaires de 3,3 millions d’euros.

« Nous ne sous-traitons pas », prévient Marc Beilles, gérant des trois magasins de Toulouse, qui tient à préciser que la valeur ajoutée d’Archea est « le service ». « Nous accompagnons le client dans ses démarches et dans toutes les étapes. Nous ne travaillons que sur des créations uniques et ne disposons pas de stock ».

Deux ans plus tard, en 2018, SEA poursuit son développement en s’offrant un deuxième site de production toujours dans le Tarn. « Face à la demande, nos délais de livraison étaient dépassés. La décision a été prise alors de rénover une ancienne usine de 800 m² située à Noailhac. » Opérationnel depuis septembre dernier, ce second site de production est entièrement dédié à la fabrication de panneaux blancs, la couleur la plus demandée par les clients.

SEA emploie entre 150 et 200 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2018. Elle prévoit une hausse de 3 % cette année.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Vue d’un dressing selon Archea. Crédits : DR