Depuis Toulouse, Cleaners Corp nettoie les scènes de crime

La mort (lui) va si bien. Sans mauvais jeu de mots emprunté au titre du film de Robert Zemeckis, Hervé Rousseau est un professionnel du nettoyage des scènes de décès survenus de façon naturelle, par suicide ou homicide. Depuis 2014, ce fonctionnaire en disponibilité, affecté auparavant aux accidents de la route en milieu rural avant d’endosser l’uniforme de policier municipal à Toulouse, traverse la France, de jour comme de nuit, week-end compris, pour répondre aux sollicitations des particuliers et des parquets.

Sur place, son intervention, autorisée par un officier de police judicaire, est réglée au millimètre près. Le hasard n’a aucune place, la procédure se déroulant invariablement en quatre étapes. Pour ne pas mettre en danger les intervenants, la première effectuée en priorité est la désinfection par voie aérienne des lieux afin de neutraliser virus, bactéries ou moisissures. Une étape longue de deux heures qui précède celle de la décontamination. Hervé Rousseau « enlève alors la matière à la main » qu’il place dans des containers scellés. Ensuite, il nettoie à sec, sans liquide donc, et termine son intervention par une dernière désinfection les lieux.

« Une dizaine de professionnels habilités en France »

L’idée de créer son entreprise a longtemps germé dans les pensées d’Hervé Rousseau. De par son métier. « Sur la voie publique, je réalisais les procédures sans être gêné par ce que je voyais. Je faisais abstraction psychologiquement et je parvenais à couper les interventions difficiles de ma vie privée », explique celui qui dresse un autre constat. « Personne n’était capable de nettoyer les lieux. Or, les familles démunies ne savent pas comment faire et aucune réponse ne leur était apportée ».

Alors il se lance seul dans un premier temps en tant que auto-entrepreneur tout en se formant en autodidacte. Et en 2016, face à la croissance de son activité, il fonde avec son fils à Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) une SARL conventionnée et certifiée par la préfecture, et référencée par l’agence régionale de la santé pour l’activité de transport de déchets biologiques. Des gages de sérieux, selon lui. « Nous sommes une dizaine de professionnels habilités en France, quarante en Europe », affirme Hervé Rousseau qui s’entoure de huit auto-entrepreneurs pour intervenir sur une centaine de scènes de décès par an.

En septembre 2017, il fonde en association avec une entreprise du même secteur, un organisme de formation sur les risques biologiques en milieu professionnel. Deux centres ouvriront prochainement leurs portes à Toulouse et à Montpellier, accueillant une vingtaine d’élèves chacun.

Audrey Sommazi

Sur la photo, les prestations d’ Hervé Rousseau et de son associé Bertrand Rousseau, son fils, peuvent varier de 500 à 25.000 euros. Crédits : Cleaners Corp.