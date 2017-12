Depuis Toulouse, Emmanuel Macron préconise un changement de philosophie sur le logement social

P.S. :

Alors qu’il se rendait au centre d’hébergement et de réinsertion sociale Le Touril dans le centre de Toulouse, Emmanuel Macron a été interpellé par un militant du DAL (Droit au logement), auquel il a affirmé vouloir davantage de constructions dans les HLM et dans le parc intermédiaire. Un peu plus tard, près d’un millier de personnes ont manifesté dans les rues de Toulouse afin de protester contre la baisse des APL et la réforme de la loi Travail.