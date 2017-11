Depuis Toulouse, La Carafe veut servir le vin à bonne température

Déguster un vin à la bonne température quelque soit la bouteille choisie ? C’est le pari lancé par Anthony Boule et des amis il y a huit ans, lors d’une soirée dans un restaurant toulousain autour d’une bouteille de vin jugée trop chaude ! Six mois plus tard, le concept de La Carafe naissait. « C’est le fruit d’un travail collectif », souligne Anthony Boule, diplômé de l’IAE à UT1 Capitole et qui travaillait comme responsable marketing dans une grande société toulousaine.

Pour son projet il collabore avec une équipe d’une dizaine de personnes en charge de la communication, de l’expertise en vin et du graphisme. Le concept ? La Carafe fonctionne sur batterie, compte 80% d’électronique et 20% de verre, et peut mettre à température un vin entre 6 et 20 degrés en dix ou quinze minutes. Une précision au degré près qui a séduit de nombreux sommeliers lors de tests à l’aveugle.

15.000 euros levés en crowdfunding

Après plusieurs mois d’essais dans le cadre du programme Cap’Tronic, financé par l’État, Anthony Boule étudie l’intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué. Puis il confie la partie design industriel à la société Blanc Tailleur basée à Labège. D’ailleurs, 80% de la fabrication sera confiée à des sociétés installées dans le sud de la France ou en Occitanie. « Après une levée de fonds de près de 15.000 euros réalisée au cours de l’été 2017 auprès de la plateforme de crowdfunding Ulule, Anthony Boule qui a crée la société St Claude pour commercialiser le produit, compte passer à la phase industrielle d’ici la fin de l’année 2017. Objectif : sortir les premiers produits en 2018.

« On espère atteindre 30.000 ou 40.000 exemplaires en 2019 en visant le marché français, mais aussi celui des États-Unis. Si on rajoute une quinzaine d’autres pays amateurs de vin, cela représente un potentiel de plusieurs millions de consommateurs ». Avec un chiffre d’affaires estimé à près de 10 millions d’euros dès le deuxième exercice, La Carafe vise un marché haut de gamme : chaque produit est vendu 249 euros l’unité.

Philippe Font

Sur la photo : Anthony Boule, concepteur de la Carafe - Photo DR