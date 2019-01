Depuis Toulouse, Sier se positionne sur le cycle de vie de l’avion

Une certification qui donne des ailes. En septembre 2018, la Société industrielle d’études et de réalisations (Sier) a franchi une étape qui devrait faire date dans son développement. En obtenant la certification Design Organization Approval( DOA), ainsi qu’un agrément spécifique [1] de l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne, ce bureau d’études se diversifie pour capter de nouveaux marchés.

Depuis Blagnac, ce bureau s’est spécialisé dans les projets industriels complexes et techniques pour l’aéronautique (outillages, conception et fabrication de systèmes mécaniques, des moyens d’assemblage, de manutention et des bancs d’essai). Face à l’absence de nouveau programme initié par les constructeurs, le bureau d’études déploie désormais ses offres à d’autres acteurs du marché comme les compagnies aériennes, mais aussi les opérateurs de maintenance. Les distributeurs de pièces de rechange sont aussi sa cible. Désormais Sier déploie son savoir-faire de la construction à la maintenance de l’avion. « Nous avons souhaité exploiter le savoir-faire et les compétences que nous avons développés pour les constructeurs et les mettre à profit d’autres acteurs économiques en fort développement », précise Pascal Claraz, son président.

+25% de croissance d’ici deux ans

Un choix stratégique qui devrait permettre à cette PME d’atteindre 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, contre 4,5 millions d’euros en 2018. « Nous comptons quatre clients pour cette nouvelle activité, dont deux en France et deux en Asie du Sud-Est », ajoute Pascal Claraz, qui reste discret sur ces nouvelles références.

Pour accompagner ce développement, le dirigeant prévoit de recruter deux personnes, dont l’une chargée du bureau commercial pour le continent asiatique. « Cette nouvelle activité va constituer un relais de croissance pour la société dans les années à venir puisqu’elle est amenée à représenter 25% de son chiffre d’affaires d’ici deux ans », affirme-t-il. « Car nous couvrons les besoins de l’avion depuis sa création jusqu’à la maintenance. »

Fondé en 1973 par les frères Claraz, Robert et Georges, l’entreprise a été reprise en 1995 par leurs fils respectifs Pascal et Philippe. Elle emploie cinquante salariés répartis sur trois sites, à Blagnac, Saint-Nazaire et à Lisbonne (Portugal). Un quatrième site de dix employés doit s’adosser à la PME courant 2019.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Sier concoit et fabrique des équipements et des systèmes de la construction à la maintenance de l’avion. Crédits : DR.