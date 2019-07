Depuis Toulouse, Simsoft Industry donne de la voix aux techniciens de l’industrie

Plus de clavier, ni de souris d’ordinateur. Muni d’un micro-casque et d’une tablette, l’opérateur peut communiquer avec son assistant vocal intelligent. Il est en capacité de lui transmettre des informations, d’en recevoir, tout en se concentrant sur ses tâches manuelles. Avec les mains libres, il peut ainsi assurer et gérer le contrôle qualité, le relevé de mesures, la vérification des règles de sécurité sur site, l’installation de matériels, les retours d’expérience, le réglage d’équipement ou de machine…

« Les grands oubliés de l’industrie 4.0, de la digitalisation et des Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon) dans nos vies quotidiennes, ce sont les techniciens. Dans cette mouvance, ces derniers se retrouvent à interagir avec des systèmes informatiques, qui n’ont rien à voir avec leur métier souvent manuel », avance André Joly, l’un des trois fondateurs et associés de l’éditeur de logiciels Simsoft Industry, qui a développé son assistant vocal intelligent appelé Vogof ( pour Vocally Assisted Operations).

Après plusieurs années de R&D et d’expérimentation auprès de quatorze industriels ( dont Continental Automotive, Renault, Michelin, groupe Ventana, Thales Alenia Space), la jeune entreprise vient de franchir une nouvelle étape avec la sortie sur le marché en juin dernier de son innovation de rupture qui s’appuie sur l’intelligence artificielle.

Un stratégie produit qui devrait lui permettre de changer d’échelle : Simsoft Industry cible l’industrie, l’automobile en tête, suivie de l’énergie, de l’aéronautique ou encore du BTP et de la construction.

Première levée de fonds en 2018

Fondée en 2013, l’entreprise a déjà convaincu Bouygues Construction qui a testé l’assistance vocale sur ses chantiers. Séduit, le groupe a même a décidé en juillet 2018 de prendre une participation minoritaire à son capital, via son fonds d’investissement Construction Venture. Une opération conduite dans le cadre d’une levée de capitaux aux côtés du fond régional Irdi et d’un prêt BPIfrance.

A l’étroit dans des locaux de la pépinière d’entreprises Prologue à Labège, Simsoft Industry et ses vingt-quatre salariés se sont installés dans un nouvel espace de 500 m² toujours à Labège il y a neuf mois. Avec un chiffre d’affaires de 800.000 euros, l’entreprise vise un résultat équivalent en 2019.

Audrey Sommazi

Sur la photo : les trois fondateurs de Simsoft Industry. De gauche à droite Leny Turmel, André Joly, Philippe Crespin. Crédits DR.