Depuis Toulouse, Symbioz optimise le travail des salariés de la restauration rapide

Les deux créateurs toulousains de la start-up Symbioz ont une vision : ils souhaitent changer le monde de la restauration rapide en valorisant ses employés. « Nous avons tous les deux exercé des petits boulots dans cet univers pour compléter nos revenus quand nous lancions notre premier projet. Nous avons remarqué que le personnel de ces enseignes n’était absolument pas considéré. Nous avons donc souhaité développer de vrais indicateurs de performances pour ce secteur », expliquent Pierre Le Guern et Paul Mistral, les créateurs de la société.

Leur application permet de « tracker » en temps réel les résultats de chaque employé et de les faire remonter au gérant. Installée sur une tablette ou un téléphone mobile, elle coordonne la prise de commandes, le service en salle, la livraison, l’encaissement, la supervision, et suggère aux salariés les meilleures actions à effectuer pour faire augmenter le panier moyen. Les deux associés ont dans leur ligne de mire le responsable de service, dont le rôle ne serait pas efficient. « Il ne reconnaît pas forcément la valeur des employés, complique même leur tâche, et il coûte cher, son salaire équivaut à 10% du chiffre d’affaires. Avec Symbioz, chaque salarié est autonome et possède son compte personnel, ce qui assure la traçabilité de ses performances. »

Un gain de 30% en nombre de livraisons

Cette solution se destine plus particulièrement aux franchisés de petites enseignes de restauration rapide, avec cinq employés en moyenne. Selon les estimations de ses créateurs, au moment du coup de feu, la déperdition de chiffre d’affaires serait de 8%. Un indicateur que la solution ramène à 2%, d’après les résultats des premiers utilisateurs. Le gain en nombre de livraison est de 30%. « Notre premier testeur, Drink 31, a ainsi observé que son temps de livraison était divisé par deux grâce à notre application », soulignent Pierre Le Guern et Paul Mistral.

Quant à la notion de surveillance des salariés qui peut heurter, les deux entrepreneurs rappellent qu’ils sont souvent filmés au sein des restaurants. « Surtout, grâce à notre application, ils prouvent qu’ils collaborent à augmenter le panier moyen et sont en mesure d’obtenir une gratification méritée. » Symbioz se différencie de ses concurrents en amenant des gains de performance aux restaurants grâce à la digitalisation de ses employés. Son modèle économique repose sur un abonnement mensuel, 2 euros par salarié et par jour, sans le matériel.

La société lancée fin 2016 compte aujourd’hui une vingtaine de clients à Toulouse avec 100 employés connectés. Elle a réalisé 70.000 euros de chiffre d’affaires pour son premier exercice et voit très grand pour la suite. « Notre objectif est d’atteindre l’équilibre dès 2017 avec 530 clients et 500.000 à 700.000 euros de chiffre d’affaires. En 2020, nous visons 10.000 restaurants, 50.000 employés connectés et 50 millions d’euros de résultat avec un développement en France et dans les pays frontaliers. » Pour atteindre rapidement ces objectifs, la start-up prévoit une levée de fonds d’un million d’euros fin 2017, afin de recruter vingt commerciaux.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Les créateurs de Symbioz se fixent un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros d’ici 2020. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.