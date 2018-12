Depuis Toulouse, Team One transforme l’essai de la communication sportive

Tout vient à point à qui sait attendre. Cette maxime, Philippe Spanghero, se l’est répétée à maintes reprises. Le fondateur et gérant de Team One a attendu que ses deux associés historiques Vincent Clerc et Gregory Lamboley raccrochent leurs crampons pour leur permettre de s’investir davantage dans l’entreprise. Désormais les deux anciens joueurs de rugby retraités sont en phase d’observation et d’apprentissage. Leur mission ? Développer l’activité événementielle de cette holding, en s’appuyant sur leur image, leur carnet d’adresses et leur réseau.

« Même si je suivais les choses de loin, je me suis imprégné de Team One. Philippe nous a toujours associé aux choix stratégiques et aux évolutions du groupe », assure Vincent Clerc. « Je souhaite aujourd’hui mettre ma connaissance de l’écosystème du rugby et mon expertise au service des clients ». « Notre priorité était le terrain. Même si nous avions essayé d’être présents, c’était difficile de faire les deux », affirme pour sa part Gregory Lamboley, qui a suivi les enseignements de Toulouse Business School pour assurer sa reconversion professionnelle.

Né il y a dix ans, Team One s’illustre dans la communication d’événements sportifs, lui assurant 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires, sur les 3,5 millions engrangés. Cette année, elle a organisé le village du Marathon de Toulouse et proposé des packages de quelques jours pour assister au Grand prix de Barcelone. Pour conforter cette activité, le groupe a crée un club d’entreprises il y a deux ans. Ces membres, limités à une quarantaine, bénéficient d’un appartement rue de Metz, racheté par Team One pour moins d’un million d’euros, dans lequel sont organisés des rencontres et des soirées privées.

14 million d’euros de budget

Depuis 2012, Team One assure aussi la gestion et le développement commercial et marketing du Castres Olympique. En 2018, l’USA Perpignan et l’USM Sapiac lui emboîtent le pas. « La signature de ces deux contrats est un virage important pour l’entreprise. Avec 14 millions d’euros de sponsors, l’activité de régie commerciale prend le pas sur événementiel », poursuit Philippe Spanghero, dont la famille est actionnaire majoritaire dans l’entreprise. Un quatrième contrat dans les tuyaux ? « Nous ne voulons pas la développer cette saison. Nous ne voulons pas faire des coups mais être crédibles », répond Philippe Spanghero.

Audrey Sommazi

Sur la photo (de gauche à droite) : Les dirigeants associés de Team One Sylvain Marconnet, Gregory Lamboley, Philippe Spanghero et Vincent Clerc. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco